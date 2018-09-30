Düğün günü şüpheli ölüm; 8. kattan düşen damat yaşamını yitirdi

Gaziantep’te dün düğünü başlayan 27 yaşındaki genç, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kalkan, 2 gün önce Ezgi Kalkan ile nikâh kıyarak dünyaevine girdi. Dün yapılacak kına gecesine hazırlanan Veli Kalkan, 8'inci kattaki evlerinin balkonunda dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Veli Kalkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kalkan’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yapılacak otopsinin ardından olayın sır perdesinin çözülmesi bekleniyor.