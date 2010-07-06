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Düğün günü kaçtı, güvenlik güçlerine sığındı

Şanlıurfa'da, ailesinin baskısıyla evlendirilmek istendiğini iddia eden gelin adayı, düğün günü güvenlik güçlerine sığınınca koruma altına alındı

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ailesinin baskısıyla evlendirilmek istendiğini iddia eden gelin adayı, düğün günü güvenlik güçlerine sığınınca koruma altına alındı. Düğün merasimini bozmak istemeyen damadın babası ise aynı gün oğlunu yeğeniyle evlendirdi.


Siverek'te Ramazan Ö. (47), İzmir'de ikamet eden akrabası Mehmet K'yle görüşerek, 17 yaşındaki kızı E.K'yı oğluna istedi.
“Kızın rızasının olmamasına karşın” ailelerin anlaşması üzerine düğün günü kararlaştırıldı. Düğünden bir gün önce Siverek'e getirilen gelin adayı E.K. kına gecesinin ardından düğün töreni devam ederken, kaçarak güvenlik güçlerine sığındı.

“Tehdit ve zorla evlendirilmek istendiğini” ifade eden gelin adayı, şikayetçi oldu. 17 yaşındaki E.K. devlet korumasına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan damadın babası Ramazan Ö'nün gelin adayının kaçtığını öğrendikten sonra düğün merasimini bozmamak için aynı gün kardeşinin 19 yaşlarındaki kızını oğluyla evlendirerek, düğün törenini tamamladığı öğrenildi.


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