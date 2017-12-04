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Düğün günü gelini öldüren damat adliyede

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da resmi nikahları bir hafta önce kıyılan eşi Güllü Yurtoğlu'nu (22), düğün günü sabahı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Metehan Yurtoğlu (23), polis tarafından yakalandı

04 Aralık 2017 16:12

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da resmi nikahları bir hafta önce kıyılan eşi Güllü Yurtoğlu\'nu (22), düğün günü sabahı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Metehan Yurtoğlu (23), polis tarafından yakalandı. Yurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak\'ta dün sabah satlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Güllü Yurtoğlu’nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, olumsuz yanıt aldı. Metehan Yurtoğlu da sevdiği kızı kaçırdı. Bir hafta önce resmi nikahlarını yaptıran Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu, pazar günü yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. Uyuşturucu  bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, cumartesi gecesi yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, eşi Güllü Yurtoğlu\'nu evlerinin mutfağında aralarında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışmada ekmek bıçağı ile 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan ve sağ kolu dirseğine kadar alçıda olan  MetehanYurtoğlu, adliyeye sevk edildi.

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