-''DÜĞÜN GECESİ GELİNE DAYAK'' İDDİASI İNEGÖL (A.A) - 28.03.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün gecesi çıkan tartışmada damat tarafından dövüldüğü ileri sürülen gelin, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde, düğünün ardından, gece geç saatlerde evlerine giden gelin D.O ve damat arasında, ''kayınvalide tartışması'' çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat tarafından darbedildiği ve yüzünde şişlikler oluştuğu öne sürülen D.O, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan gelin, eşinden şikayetçi olmayınca yakınları tarafından tekrar damadın yanına, evine götürüldü.