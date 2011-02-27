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DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI KONYA (A.A)

27 Şubat 2011 19:55

-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI KONYA (A.A) - 27.02.2011 - Konya'da yakınlarının düğününden dönen aileyi taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Güneş (36) idaresindeki 42 BBH 16 plakalı kamyonet, Konya-Karapınar karayolunun 16. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonette bulunan Talat (55) ile eşi Fatma Zeybek (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Güneş ile, eşi Eşe, çocukları Seyit Harun, Arif ve Eda Kezban ile Uğur Kotuk, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güneş ailesinin, Emirgazi ilçesindeki bir yakınlarının düğününden döndükleri bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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