-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK FACİASI KIRŞEHİR (A.A) - 24.07.2011 - Kırşehir'de düğünden dönenlerin bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'deki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Kırşehir'e dönmek üzere yola çıkan kişilerin bulunduğu, Erhan Işık'ın kullandığı 35 UP 480 plakalı otomobil, kent merkezine 1 kilometre kala, yol kenarındaki elektrik direğini çarptı. Sürücü Erhan Işık (35) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ayşe Işık (57), Sultan Sağdıç (78), Umut Uzun (10), Ayşe İlayda Işık (5), Zehra Işık (28) ve Selma Uzun (40), Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Işık ve Sultan Sağdıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.