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Düğün dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Tünay YAZICI/ÇİVRİL(Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, düğünden dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarparak şarampole devrildiği kazada, sürücü 50 yaşındaki Memduh Türkyılmaz öldü

10 Ekim 2017 14:01

Tünay YAZICI/ÇİVRİL(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde, düğünden dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarparak şarampole devrildiği kazada, sürücü 50 yaşındaki Memduh Türkyılmaz öldü. eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Çivril\'in Işıklı Yol Mevkii\'nde meydana geldi. Bir yakının düğününden dönen ve İğdir Mahallesi\'nden Belence Mahallesi yönüne giden Memduh Türkyılmaz yönetimindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, E.Ş. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Takla atan otomobil, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü E.Ş.\'nin durmayıp, yoluna devam ettiği belirtilen kazada, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan Memduh Türkyılmaz ile yola savrulan eşi 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz, çocukları 16 yaşındaki Ergün Türkyılmaz ve 14 yaşındaki Emre Türkyılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Memduh Türkyılmaz\'ı kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Memduh Türkyılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olduğu belirtilen sürücünün eşi ve çocukları ise Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Traktör sürücüsü E.Ş. ise kazadan 3 saat sonra Yeniköy Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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