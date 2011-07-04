-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA: 4 ÖLÜ BURSA (A.A) - 04.07.2011 - Bursa-Yalova yolunda, düğünden dönenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kazım İşler'in (57) kullandığı 16 VR 434 plakalı otomobil, Bursa-Yalova yolu Orhangazi ilçesi yakınlarında takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü İşler'in baldızı Ayşe Çiğdem (57) olay yerinde öldü. Ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki torunu Ahmet Berat Şahin ile kızı Kübra İşler (22) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta sıkışan sürücü İşler, ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Zaman zaman kalbi duran ve kalp masajı ile hayata döndürülen İşler, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Berat Şahin'in annesi Dilek Şahin (33) ile sürücünün eşi Hatice İşler (51), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine çok sayıda sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderilirken, kazanın ardından bölgeye gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Araçtakilerin Gemlik'te bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Orhangazi'ye döndükleri öğrenildi.