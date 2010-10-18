-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA: 2 ÖLÜ, 11 YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 17.10.2010 - Diyarbakır'da düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesinden, Gaziantep'teki bir yakınlarının düğününe giden ve düğünün ardından geri dönen Tahsin Baydemir yönetimindeki 27 J 8213 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır karayolunun 43. kilometresinde devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Baydemir ile araçta bulunan Engin Eksik kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu isimleri henüz belirlenemeyen 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır'a getirildi. Yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.