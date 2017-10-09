Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Şenpazar İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Edeler Köyü yolunda meydana geldi. Bir yakınının düğününden dönen Remzi Bostancı\'nın yönetimindeki 37 RC 515 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Karayolları işçisi olan sürücü Remzi Bostancı kazada öldü, yanında bulunan oğlu 12 yaşındaki Arda Bostancı ve Selahattin Eryılmaz yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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