Düğün cinayetine 3 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir düğünde çıkan kavgada 17 yaşındaki Hüseyin Çiftçi\'yi kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçakla öldüren 3 kişi tutuklandı.

Merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi\'nde 24 Eylül\'de yapılan düğüne giden Hüseyin Çiftçi ve arkadaşları ile başka bir gruptaki gençler arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Çiftçi ile arkadaşı S.Ç. yaralandı. Yüreğir Başkent Hastanesi\'ne kaldırılan Hüseyin Çiftçi, hayatını kaybetti.

Polis, şüpheliler İ.T. ve H.I., H.Ö.\'yü gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne sorgulanan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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