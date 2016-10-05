Düelloyu Trump'ın yardımcısı kazandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Mike Pence ile Demokratların başkan yardımcısı adayı Tim Kane televizyon düellosunda kozlarını paylaştı. Düelloda daha fazla puan alarak öne çıkan Mike Pence'in Rusya'yı sert dille eleştirmesi de dikkat çekti.

Rakibine daha fazla sataştığı görülen Demokrat Kaine, daha sinirli ve sabırsız davranışlar sergiledi. CNN televizyonunun açık oturumdan sonra yaptığı ankette tartışmayı seyredenlerin yüzde 48'i Pence'i daha inandırıcı buldu. Kaine'nin daha başarılı olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 42 oldu.

Pence, Trump'un Putin sempatisini benimsemedi

Başkan adayları Trump ile Clinton arasındaki tartışmanın aksine yardımcılıklarına aday gösterdikleri isimler daha sakin tartıştı. Programda Pence ve Kaine tecrübeli politikacılar olduklarını gösterdi. 57 yaşındaki Mike Pence uzun yıllar Temsilciler Meclisi üyeliği yaptıktan sonra Indiana Valisi olarak seçilmişti. 58 yaşındaki Tim Kane ise Virginia Valiliğinden sonra Senatör olmuştu.

Demokrat başkan yardımcısı adayı televizyondaki açık oturum sırasında Trump'u eleştirerek puan kazanmaya çalıştı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayını Putin hayranı olmakla suçladı.

Mike Pence ise Moskova'yı açıkça eleştirdi. Trump'un Rusya Devlet Başkanı'nı övmüş olması bakımından yardımcılığına aday gösterdiği kişinin açık eleştiride bulunması dikkat çekti. Pence, Rusya'da "yolsuzluk rejiminin" hüküm sürdüğünü söyledi.

Mike Pence aynı zamanda Suriye krizinde Rusya karşısında zaaf gösterilmemesi gerektiğini ve Rusya'nın tahriklerine ABD'nin gücüyle karşılık verilmesinin doğru olacağını dile getirdi. Pence, "Rusya Halep'teki sivilleri hedef alan barbarca saldırıları desteklemeyi sürdürdüğü takdirde ABD, Halep'teki insani felaketi önlemek için Esad rejimine askeri müdahalede bulunmaya hazır olmalıdır” dedi.

Trump'un gafları Demokrat adaya yaradı

Başkan yardımcılığı adayları arasındaki tartışmada Donald Trump'un vergi beyannamesi de rol oynadı. Milyarder işadamı vergi beyannamesini açıklamamakta diretiyor. New York Times gazetesinin bir haberinde Trump'un 18 yıl gelir vergisi ödemediği belirtilmiş ve Cumhuriyetçi aday ağır eleştirilere hedef olmuştu.

Tim Kane, başkanlık görevine uygun olduğunu kanıtlayabilmesi için Trump'un ne kadar vergi ödediğini açıklaması gerektiğini söyledi. Mike Pence ise Donald Trump'un vergi yasalarını ihlal etmediğini ve sadece yasaları mükemmel bir şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Başkan adayının kadın düşmanı ifadelerine de değinen Tim Kaine, "Trump'un kadınları köpek ve domuzlara benzetmesi iğrenç bir davranıştır” dedi. Bu sözlere karşı Trump'u savunma imkanı olmayan Mike Pence'nin oturuma iyi hazırlandığı ve rakibinin yerleşik siyasi sistemin temsilcisi olduğunu inandırıcı bir şekilde dile getirdiği görüldü.

Clinton ve Kaine'in ABD Başkanı Barack Obama'nın politikasını sürdürmekten yana olduklarını belirten Pence, "Son yedi buçuk yılda ABD'nin dünyadaki nüfuzunun nasıl azaldığına tanık olduk. Amerikalılar bu durumun değişmesi gerektiğinin farkındalar” dedi.

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DW/dpa/AG/HK