Düelloyu Aquilani'nin





Dünya Kupası elemeleri öncesi göreve Lippi'yi getiren İtalya, bunun semeresini almaya devam ediyor.



Gök Mavililer, Serie A'da önemli isimleri kadrosunda barındıran Karadağ'ı 2-1 yenerek 4. maçındaki 3. galibiyetini aldı. Maçın gollerini Roma'nın golcüleri imza attı.



Kadrosunda Roma'nın golcüsü Vucinic ve Fiorentina'nın yıldız futbolcusu Jovetic'i barındıran Karadağ, karşısında ilk gol Aquilani'den gelirken, Vucinic, konuk ekibe beraberliği getiren isim oldu.



Romalı golcülerin düellosunda Aquilani bir kez daha sahneye çıktı ve maçı İtalya'nın 2-1 kazanmasını sağladı. Gök Mavililer, böylece puanını 10'a yükseltti.

