Düello Wade'in maç Cleveland'ın

T24 - LeBron James'in 34, Dwyane Wade'in 36 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Miami Heat'i 111-104 mağlup etti.



NBA’e oynanan 2 maçla devam edilirken, Cleveland Cavaliers deplasmanda Miami Heat’i 111-104, Los Angeles Lakers ise sahasında Phoenix Suns’ı 121-102 mağlup etti.



Miami ‘de oynanan maçta Cleveland, ilk yarısını 62-57 önde geçtiği mücadelede, son çeyreğe de 92-84 üstün girdi. Ev ashibi ekibin yakalama çabalarına karşın son 3 dakikada takımının 8 sayısını da kaydeden LeBron James, Cavaliers’ı galibiyete taşıyan isim oldu.



Süper yıldız 16’sı serbest atış çizgisinden olmak üzere maçı 34 sayıyla tamamlarken, istatistiklerine 7 asist-4 ribaund-2 top çalma ve 1 blok ekledi.



Bu sezon hücum anlamında en verimli maçını oynayan Cleveland’da Mo Williams 25 sayı-4 ribaund-3 asist, J.J. Hickson 18 sayı-4 ribaund, Shaquille O’Neal de 14 sayı-5 ribaund-3 asistle oynadı.



Bu sezon ikinci yenilgisini alan Miami’de ise Dwyane Wade 36 sayı-5 asist-4 ribaund-2 blokla oynamasına karşın galibiyet için yeterli olmadı. Yıldız oyun kurucu üst üste 21. maçta da 20 sayı ve üstüne çıkarken, takım arkadaşlarından en büyük katkıyı ise 24 sayı-6 ribaundla Michael Beasley’den aldı.



Lakers hız kesmedi



Gecenin diğer maçında ise Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 121-102 mağlup etti.



Hava atışıyla birlikte üstünlüğünü kabul ettiren Lakers, ilk yarıda 14 sayılık farkı yakaladığı maçın son bölümünde de yedek oyuncularına şans verdi.



Los Angeles’ta Kobe Bryant 29 sayı, Andrew Bynum ise 26 sayı-15 ribaund ile mücadele etti.



Sekizinci maçındaki yedinci galibiyetini alan Lakers’ta ayrıca kenardan gelen Josh Powell da 14 sayıyla takımına katkı yaptı.



Bu mağlubiyetle dört maçlık galibiyet serisi sona eren Phoenix’te maçın son 16 dakikasında kenarda oturan Steve Nash 13 sayı-5 asist üretirken, Jared Dudley 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.