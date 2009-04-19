Düello Ankaragücü’nün oldu



Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü sahasında Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti.





Turkcell Süper Lig’de 28. hafta mücadelesinde kümede kalma savaşı veren Ankaragücü ile Eskişehirspor, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi.



Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı Barbaros ve El Saka’nın karşılıklı golleriyle 1-1 kapanırken, Ankaragücü ikinci yarıda yenik duruma düşmesine karşın Mehmet Yılmaz ve Iglesias’ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte maçın sonlarında Iglesias bir de panaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla Hikmet Karaman yönetiminde sahasında Kocaelispor’dan sonra Eskişehirspor’u da yenen başkent temsilcisi, puanını 30’a çıkardı.





Son 6 maçta 4. yenilgisini alan konuk Eskişehirspor ise 33 puanda kaldı.



ANKARAGÜCÜ: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tolga Özkalfa, Aleks Taşçıoğlu, Bahtiyar Birinci

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Bouzid, De Santos, İlkem, Jaba (Dk. 79 Metin Akan), Semavi, Barbaros, Kerem Şeras, Mehmet Yılmaz (Dk. 87 İhsan Burak Özsaraç), De Nigris (Dk. 39 Iglesias)

Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Nadareviç, El Saka, Sezgin, Emre Toraman (Dk. 74 Engin Baytar), Doğa (Dk. 85 Tayfun Türkmen), Serdar Özbayraktar, Bülent Kocabey (Dk. 82 Poljak), Youla, Anderson

Goller: Dk. 6 Barbaros Barut, Dk. 59 Mehmet Yılmaz, Dk. 63 Iglesias (Ankaragücü), Dk. 42 El Saka, Dk. 58 Anderson (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Toraman, Dk. 43 El Saka (Eskişehirspor), Dk. 50 De Santos , Dk. 63 Iglesias, Dk. 78 Kerem Şeras, Dk. 90 İlkem (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 86 El Saka (Eskişehirspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Semavi'nin kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mehmet Yılmaz'ın aşırttığı top Barbaros'un önünde kaldı. Bu futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



16. dakikada Bülent Kocabey'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.



35. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan İlkem'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



42. dakikada kullanılan korner atışında, Youla topu ceza alanı dışındaki Bülent Kocabey'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği topun gelişine vuran El Saka, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1



45. dakikada Emre'nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.



İKİNCİ YARI



55. dakikada Elyasa'nın sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Jaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



58. dakikada Bülent Kocabey'in sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Anderson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2



59. dakikada Iglesias'ın indirdiği topla buluşan Mehmet Yılmaz, takımına beraberliği getiren gölü kaydetti: 2-2



63. dakikada Semavi'nin sağ taraftan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Iglesias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı direğin dibinden bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-2



72. dakikada Kerem Şeras'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.



82. dakikada Bülent Kocabey'in ceza alanı dışından şutunda, top yandan auta gitti.



85. dakikada El Saka, Iglesias'ı ceza alanı içinde çekince, hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Iglesias'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



89. dakikada Youla'nın sağ taraftan ortasında İlkem'e çarpan top kaleye yöneldi. Ancak kaleci Serkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkartmayı başardı.



Karşılaşma Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



