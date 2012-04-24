Düdüklü tencereden 12 kiloluk patlayıcı çıktı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde menfez altına konulmuş düdüklü tencere içinde 12 kilogram patlayıcı bulundu.
Terörle Mücadele ve Özel Harekât ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına aldığı 7 kişinin ifadesi doğrultusunda operasyon düzenledi.
Ekipler, Yüksekova ilçe merkezinde Orman mahallesinde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatılmak üzere yolda bulunan menfezin altına konulmuş düdüklü tencerede 12 kilogram patlayıcı buldu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.