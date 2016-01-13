'Düdük çalarak göstericileri yönlendirdiği' öne sürülen sanığın 10 yıl hapsi istendi

Diyarbakır'da Suruç'taki patlamada hayatını kaybedenler için geçen temmuz ayında yapılan eylemi, düdük çalarak yönlendirdiği ileri sürülen Derviş Yetiş hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilen Yetiş, düdüğü otopark bekçisi arkadaşından şaka için aldığını belirtti.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre Şanlıurfa`nın Suruç İlçesi`nde 20 temmuz günü 30 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Diyarbakır`ın birçok yerinde protesto gösterisi düzenlendi. Bağlar İlçesi`nde 26 temmuz günü 15- 20 kişilik yüzü kapalı grubun zırhlı aracı taşlaması üzerine polis müdahale etti. Düdük çalarak grubu yönlendirdiği iddiasıyla elektrikçi 23 yaşındaki Derviş Yetiş, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı sırada yüzünün kapalı olmadığı polisin tutanağında yer aldı.

10 yıl hapis

Soruşturma kapsamında tutuklanan Derviş Yetiş hakkında hazırlanan iddianamede Suruç saldırısının ardından bazı internet sitelerinden eylem çağrısı yapıldığı, bunun üzerine 26 Temmuz akşamı Bağlar`da 15-20 kişilik yüzü kapalı grubun polis zırhlı aracına taşlı saldırı düzenlediği belirtildi. Derviş Yetiş`in taşlama yapmaları için düdük çalarak grubu yönlendirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin müdahale sonucu yakalandığı kaydedildi.

Savcı, PKK/KCK hiyerarşisi içinde, örgütten aldığı talimatla polise taş ve el yapımı patlayıcılı saldırıları düdük çalarak yönlendiren şüphelinin `Silahlı terör örgütüne üye olma` suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Düdük bekçinin

Diyarbakır 5`inci Ağır Ceza Mahkemesi`nde tutuklu yargılanan Derviş Yetiş ifadesinde, suçlamayı reddederek, "Akşam arkadaşım ile birlikte düğün salonu önüne geldik. Düğün salonu gece bekçisi arkadaşım ile sohbet ederken bekçilikte kullandığı düdüğü şaka için aldım" dedi. Yetiş, ifadesinde şunları söyledi:

"Sohbet ederken Kelebek Park içerisinde 3- 4 kişi vardı. Polis aracı uzaktan bu grubu izliyordu. Polise taş atmıyorlardı. Sohbet sırasında üzerime doğru 7- 8 polis geldi ve elimde bulunan düdüğü alıp yere atarak üzerine basıp kırdı. Bu sırada beni gözaltına alıp araca götürdüler. Ben kesinlikle taş atmadım. Çevrede bulunanlara taş atmaları için düdük çalarak talimat vermedim. Elimdeki düdük düğün salonu bekçisinindi. PKK/KCK adına eylem suçlamasını kabul etmiyorum. Beni yakalayan polislere zorluk çıkarmadım. Çünkü suç işlememiştim. Yılın 11 ayı il dışında yüksek gerilim hattında çalışırım. Bayram için Diyarbakır`a geldim. 3 aylık evliyim ve tek derdim ailemi geçindirmek. Geçmişte hiçbir basın açıklaması, yürüyüşe katılmadım. Benim terör örgütü ile ilgim ve alakam yoktur. Yüzü kapalı grubu yönlendiriyorsam, benim yüzüm neden kapalı değildi? Kimseyi yönlendirmedim ve bulunduğum yerde bir eylem yoktu. Yüzleri kapalı 15-20 kişilik grup da yoktu."

Tanık olarak dinlenen düğün salonu bekçisi Orhan Tunç, düdüğün kendisinin olduğun sanığın şaka için aldığını söyledi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Süleyman Kaya ise dosyada hiçbir delil olmadığını belirterek, "Müvekkil tüm aşamalarda istikrarlı beyanlarda bulunmuştur. Tanık ve müvekkilin beyanları örtüşüyor. Müvekkilin örgüt üyeliği ile ilgisi yoktur" dedi.

Tahliye edildi

Kriminal Polis Laboratuvarı`ndan gönderilen raporda ise sanığın elbiseleri ve alınan el izlerinde her hangi bir patlayıcı ve yangın çıkarıcı madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. Derviş Yetiş`in tahliyesine karar veren mahkeme, tutanakta ismi bulunan polislerin tanık olarak dinlenmesine için duruşmayı erteledi.