Düdük astırılan hakemler Tahkim'e gidiyor

Süper Lig’in kariyerli hakemlerine düdük astırılması sonrası kriz büyüyor. Hakemler TFF Tahkim Kurulu’na müracaat ederek ‘hukuksuzluğun sonlandırılması için’ ilk adımı attı. Müracaat eden üst düzey hakem ve gözlemci sayısı 21’e çıktı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus dahil 13 isme yer vermemişti.

Karar, "Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı" ifadesiyle duyurulmuştu.

Karar sonrası Mete Kalkavan istifa ederken, beş hakemin daha listede yer almasına rağmen tavır alarak maç yönetmek istemediği belirtilmişti. Federasyon bu iddiaları yalanlamıştı.

Eski hakem Deniz Çoban, Fanatik gazetesine MHK’nın uzaklaştırdığı hakemlerin hukuki girişimlere başladığını söyledi. Hakemlerin ilk olarak dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na başvurduğunu söyleyen Çoban, "Bu Türk futbol tarihinde bir ilk!" dedi.

Çoban, hakemlerin hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil her türlü hukuki yolu denemenin olduğunu bildirdi.