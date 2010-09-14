-DUDAR, KOMADAN ÇIKTI BERN (A.A) - 14.09.2010 - İsviçre Süper Lig takımlarından Young Boys'un Arjantinli defans oyuncusu Emiliano Dudar komadan çıktı. Young Boys Kulübünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Basel ile 2-2 berabere biten maçın ilk yarısında, takım arkadaşı Francois Affolter ile çarpıştığı anda kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya giren Dudar'ın durumu iyiye gidiyor. Young Boys Kulübü doktoru Cuno Wetzel de İsviçre televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Dudar'ın ne kadar sürede iyileşeceğini söylemek şimdiden zor, ancak bu tür sakatlıklar için birkaç hafta gerekiyor'' ifadelerini kullandı. Beyin sarsıntısı geçirip, burnu kırılan 29 yaşındaki Dudar, 8 dakika sahada tedavi edilmiş, durumunun ciddi olması üzerine de hastaneye kaldırılmıştı.