-DUBLE YOLLAR TRAFİK KAZALARINI AZALTTI ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) hazırladığı ''Türkiye Trafik Raporu''nda, duble yolların ölümlü trafik kazalarını yüzde 18 oranında azalttığı, ancak yine de Türkiye'deki kaza sayısının yüksek olduğu belirtildi. TESK Başkanı Bendeki Palandöken, yazılı bir açıklamayla, Trafik Raporu sonuçlarını açıkladı. Palandöken, Ekim sonu itibariyle Türkiye'de sürücü sayısının 21 milyon 892 bin 990 olduğunu, ehliyet sayısının da 22 milyon 614 bin 347 olarak belirlendiğini bildirdi. Bir sürücünün birden çok sınıfta belge alması nedeniyle ehliyet sayısının, sürücü sayısından fazla olduğunu ifade eden Palandöken, 2009 sonu itibariyle ehliyeti olanların 16 milyon 871 bin 100'ünü erkeklerin, 3 milyon 589 bin 639'unu ise kadınların oluşturduğunu kaydetti. Palandöken, 10 yıl önce erkek sürücülerin toplam sürücülere oranının yüzde 86,5, kadın sürücülerin oranının ise yüzde 13,5 olduğunu belirten Palandöken, bu süreçte kadın sürücü oranının yüzde 17,5'e yükseldiğine dikkati çekti. Palandöken, 10 yılda ehliyet alanların sayısında da yüzde 35 artış olduğunu bildirdi. TESK Başkanı, sürücü belgesi bulunan vatandaşlarının üçte birinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşadığını da vurguladı ve İstanbul'da 4 milyon 331 bin 422, Ankara'da 1 milyon 816 bin 434, İzmir'de ise 1 milyon 293 bin 885 sürücü belgeli kişi olduğunu bildirdi. -MOTORLU ARAÇ SAYISI 2'YE KATLANDI- 10 yıl önce 7 milyon 342 bin 888 olan motorlu taşıt sayısının, Ağustos 2010 verilerinde 14 milyon 828 bine yükseldiğini ve araç sayısının ikiye katlandığını kaydeden Palandöken, geçen yıldan bu yana trafiğe 511 bin 310 yeni araç katıldığına da işaret etti. Palandöken, ülkemizde 2 bin 100 kilometre otoyol, 31 bin 271 kilometre devlet yolu, 30 bin 948 kilometre il yolu olmak üzere toplam 64 bin 319 kilometre karayolu bulunduğunu, 2008-2009 döneminde karayollarında taşıt yoğunluğunun yüzde 38,1 oranında, yolcu taşımacılığının yüzde 3,09 oranında arttığını, yük taşımacılığının ise yüzde 3,01 oranında azaldığını belirtti. TESK Başkanı, ''2002 yılında 1.775 kilometresi otoban olmak üzere 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol varken, Ekim 2010'da 2 bin 153 kilometre otoban olmak üzere 18 bin 874 kilometre bölünmüş yol bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanına yapılan duble yollar ölümlü trafik kazalarında yüzde 18 azalma sağladı. Ama yol yapımları aşamasında istenen seviye hala sağlanamadı ve kaza miktarları da yüksek'' açıklamasında bulundu.