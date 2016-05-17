Dubaili avukattan Obama'ya iş teklifi: Ofisimde çalışabilirsin

Eisa Bin Haydar adlı avukat, ABD Başkanı Barac Obama'ya iş “Başkan Obama, sana ofisimde bir iş, maaş, ev, uçak bileti ve Arap ülkelerine gezi teklif ediyorum. Böylece İslam’da hoşgörünün ne anlama geldiğini görme fırsatı bulabilirsin” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; “Teklifin tuhaf olduğunu farkındayım” diyen Bin Haydar, yine Obama’ya seslenmeye devam edip “Müslümanları yakından tanımak ve siyasi tiyatrolardan uzak durmak için onlarla birlikte yaşamalısın” dedi.

​Bin Haydar, Dubai merkezli Gulf News sitesine verdiği demeçte de şöyle konuştu:

“ABD ve Batı basınında bazı kesimler, İslam’ı terör dini, Müslümanları da terörist olarak gösteriyor. Bu kesinlikle doğru değil. İslam hoşgörü, anlayış, affetme ve kabul etme dinidir. Terör dini değildir, Müslümanlar da terörist değildir. Batılıların İslam ve Müslümanları kabul edip anlamasının tek yolu, buraya gelip bizimle birlikte yaşamaları.”

Obama, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonraki ‘emeklilik hayatıyla’ ilgili esprili bir video hazırlamıştı.

Bu arada Obama, başkanlığı devrettikten sonra ailesiyle bir süre daha Washington’da yaşamaya devam etmeyi planladığını açıklamıştı. Obama 1921'den bu yana bunu yapan ilk başkan olacak.