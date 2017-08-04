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Dünya

Dubai'deki 87 katlı Torch kulesinde yangın

Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor

04 Ağustos 2017 05:20

Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde yangın çıktı.

Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.

​Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Torch Tower, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.

Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi.

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