Dubai'deki 63 katlı otelde yangın

Dubai'de, binlerce kişinin havai fişek gösterilerini izlemek üzere çevresinde toplandığı The Address Hotel'de yangın çıktı.Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan haber sitelerine göre, neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü ve alevler otelin 20 katını birden sardı. Yaşanan yangında 14 kişinin hafif, 1 kişinin orta derecede yaralandığı, dumandan ve kalabalıktan etkilenen bir kişinin de kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Gulf News'a konuşan Dubai Sivil Savunma'dan bir yetkili, yangın çıkar çıkmaz otelin boşaltıldığını ve yangın alanında üç ekibin birden çalıştığını söyledi. Yetkili, yangının "büyük ölçüde kontrol altına” alındığını da ekledi. Sivil Savunma ekipleri, yangında 14 kişinin hafif yaralandığını belirttiler.Aynı zamanda alışveriş merkezi de olan binada yangından tahrip olan katlarda çökmelerin de başladığını söyleyen bir görgü tanığı da "Binadan büyük parçaların düşüyordu" dedi.

Dubai'de yaşayan Maha Abouelnebin, CNN televizyonunun sorularını yanıtlarken, yerel saatle 21:30 sıralarında, ailesiyle birlikte Address Hotel'de yemek yerken bir koku duyduklarını, ancak bunun "birisi yemek pişiriyor olmalı" diye önce önemsemediklerini söyledi.

Ancak, daha sonra bunun bir yangın olduğunun farkına vardıklarını söyleyen Abouelnebin, birden bire dışarıya çıkmak için kalktıklarını anlattı. Abouelnebin, otel personelinin çok hızlı ve etkili hareket ettiğini belirterek, "Bizi dışarıya sakince ve hızlıca çıkardılar.... Oradan nasıl o kadar kısa sürede çıkabildiğimize hayret ettik" dedi.

Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen 828 metrelik Burj Khalifa Kulesi'nin yakınlarındaki otel ve rezidansın hemen tüm katlarına yayılan yangında ölen ya da yaralananlar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Dubai Marine'nın yakınlarındaki otelin ve Burj Khalifa Kulesi'nin çevresinde toplanan binlerce kişi, 400 bin LED ışığı ve 1.6 ton havai fişek ile hazırlanan yeni yıl gösterilerinin başlamasını bekliyordu.

Burj Khalifa Kulesi'nin hemen yanındaki Address Hotel'de yangın çıkması üzerine dünyanın en yüksek binasında düzenlenmesi planlanan havai fişek gösterisinin yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken, yeni yıla girmeye bir saat kala gösteri başladı.