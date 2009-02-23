Dubai'de şampiyon Venus



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen WTA Dubai final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams, Fransız tenisçi Virginie Razzano'yu iki set sonunda 6-4 ve 6-2 yenerek, şampiyon oldu.



İlk sette rakibine zorlanmasına karşın, hakimiyetini kaybetmeyen Venus, bu seti 6-4 aldı. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Venus, bu seti de 6-2 alarak, şampiyonluğa uzandı.



Birbirinden güzel maçların oynandığı Dubai'de mutlu sona ulaşan Venus, bu zaferle kariyerindeki 40. tekler şampiyonluğuna ulaştı.





