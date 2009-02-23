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Spor

Dubai'de şampiyon Venus

Dubai şehrinde düzenlenen WTA Dubai final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams, Razzano'yu yenerek şampiyon oldu.

23 Şubat 2009 02:00


Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen WTA Dubai final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams, Fransız tenisçi Virginie Razzano'yu iki set sonunda 6-4 ve 6-2 yenerek, şampiyon oldu.

İlk sette rakibine zorlanmasına karşın, hakimiyetini kaybetmeyen Venus, bu seti 6-4 aldı. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Venus, bu seti de 6-2 alarak, şampiyonluğa uzandı.

Birbirinden güzel maçların oynandığı Dubai'de mutlu sona ulaşan Venus, bu zaferle kariyerindeki 40. tekler şampiyonluğuna ulaştı.


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