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Dünya

DUBAİ'DE KÖR ADAM UÇAĞA ALINMADI DUBAİ (A.A)

05 Ekim 2010 23:31

-DUBAİ'DE KÖR ADAM UÇAĞA ALINMADI DUBAİ (A.A) - 05.10.2010 - Emirates Havayollarına bağlı FlyDubai havayolu şirketi, kör bir Amerikalıyı uçağa almadı. Amerikan vatandaşı Züheyr Mahmud, AP'ye yaptığı açıklamada, ABD'ye dönmeden önce Ürdün'ün başkenti Amman'da kısa süre kalmak istediği için Dubai-Amman seferinden bilet aldığını, ancak bilet kontrolünde, engeli yüzünden kendisini tek başına uçağa alamayacaklarını söylediklerini belirtti. Mahmud, olay üzerine yetkili biriyle görüşmek istediğini, ancak aldığı cevabın, "yetkililerin de bir şey yapamayacağı, havayolu şirketinin politikasının kör birinin tek başına seyahat edemeyeceği" yönünde olduğunu aktardı. Havayolu şirketinin üst yöneticisi, olay üzerine özür dileyerek, şirketin körler ya da özel ihtiyacı olan kişilere karşı ayrımcılık yapmadığını ifade etti. Şirket, ayrıca Mahmud'a kendisine uygun başka bir sefer için yer ayırmayı taahhüt ederek, yaşadığı aksiliği gidermek için bedava uçuş önerdi.

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