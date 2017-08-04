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Dünya
Deutsche Welle

Dubai'de gökdelen alevler içinde

Dubai'de bulunan dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan Torch Tower'da yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

04 Ağustos 2017 12:09

Dubai'de dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olarak bulunan Torch Tower'da yangın çıktı. Gulf News'in haberine göre yangın gece yarısı başladı.

Dubai Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Belediye ardından soğutma çalışmalarının başaldığını kadetti.

Çekilen videolar yangının kısa süre içinde birçok kata yayıldığını gösteriyor. Bir polis sözcüsü Gulf New'e yaptığı açıklamada, yangının 79 katlı gökdelenenin 9. katında çıktığını söyledi. Görgü tanıkları yangın nedeniyle ağır bir sis tabakasının etrafa yayıldığını bildirdi.

Dubai'de aynı binada 2015 yılında bir yangın daha çıkmıştı. Dünyanın en büyük gökdelenlerinden olan Torch Tower'daki yangının sebebi henüz bilinmiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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