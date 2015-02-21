Dubai'de 79 katlı gökdelende yangın dehşeti



"Gulfnews" haber sitesine göre 50'nci katta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 70'inci kata kadar yayıldı. Alevlerden toplam 20 kat etkilendi. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın iki saat sonra kontrol altına alındı.

Gökdelen sakinleri yangın nedeniyle tahliye edilirken, olayda ölen bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni konusunda açıklama yapılmadı. Dubai polisinden Hamis Matar El Mezine olayda kasıt olduğuna dair bir kanaatlerinin bulunmadığını söyledi.

2011 yılında hizmete açılan "The Torch" gökdeleni Dubai yat limanında yer alıyor. 352 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olarak tanınan binada 670'ten fazla daire bulunuyor. Dubai'nin büyük kısmı yüksek yapılardan meydana geliyor.