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BBC Türkçe

Dubai'de 337 metre yükseliğindeki bir gökdelende yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek gökdelenlerinden biri olan ve konut olarak kullanılan binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Dubai'de bulunan ve konut olarak kullanılan 337 metre yüksekliğindeki bir gökdelende çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntülerde Torch Kulesi isimli binanın dış cephesinin bir bölümünün alev aldığı ve yanan parçaların havada uçuştuğu görüldü.

Yetkililer binada bulunanların başarılı bir şekilde tahliye edildiğini ve alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı.

2015 yılbaşı gecesi yangın çıkmıştı.

Dubai kent yönetiminden yapılan duyuruda, "Yangında yaralanan olmadı, soğutma çalışmaları ise sürüyor" açıklaması yapılırken, olayın sebebine ilişkin ise bilgi verilmedi.

86 katlı bina 2011 yılında hizmete girmişti.

Açıldığı tarihte dünyanın en uzun konut binası olarak kayda girmişti.

676 dairenin bulunduğu binada, 2 odalı bir dairenin fiyatı 500 bin dolar satış fiyatı ile listeleniyor.

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