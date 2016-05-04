T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dubai, yapay sahilden sonra ‘daha fazla yağmur’ için yapay dağ inşa ediyor

ABD'li bilim insanlarıyla yapılacak olan çalışma şu an için araştırma aşamasında

04 Mayıs 2016 00:20

Dünyanın petrol kaynakları açısından oldukça zengin, fakat su kaynakları bakımından ciddi sıkıntı yaşayan ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri bu problemine çözüm bulabilmek için yapay dağ inşa ediyor. Henüz araştırma aşamasında olan proje, ABD’li bilim adamlarıyla beraber çalışarak yapılacak.

LOG’un haberine göre, yağış oluşabilmesi için yer ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli nemin bulunması gerekiyor. Bulutlar dağ ve tepelere çarparak yükselir ve yoğunlaşma sağlanırsa yağış gerçekleşiyor. Bu coğrafi olayı yapay bir dağ inşa ederek gerçekleştirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, şimdilik araştırma aşamasında.

ABD merkezli bilim kuruluşları University Corporation for Atmospheric Research ve National Center for Atmospheric Research‘teki araştırmacılarla beraber çalışılan projede, böyle bir dağın hava durumu üzerine etkilerinin ne olacağı veya lokasyonun belirlenmesi gibi konular araştırılıyor. Projenin maliyetinin büyüklüğüne göre gidişata karar verecek olan hükümet, ikinci aşamada fiziksel olarak böyle bir yapı inşa etmenin mümkün olup olmadığını mühendislere danışacak.

 

ETİKETLER

dağdubaidağyapaysu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24