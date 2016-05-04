Dubai, yapay sahilden sonra ‘daha fazla yağmur’ için yapay dağ inşa ediyor

Dünyanın petrol kaynakları açısından oldukça zengin, fakat su kaynakları bakımından ciddi sıkıntı yaşayan ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri bu problemine çözüm bulabilmek için yapay dağ inşa ediyor. Henüz araştırma aşamasında olan proje, ABD’li bilim adamlarıyla beraber çalışarak yapılacak.

LOG’un haberine göre, yağış oluşabilmesi için yer ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli nemin bulunması gerekiyor. Bulutlar dağ ve tepelere çarparak yükselir ve yoğunlaşma sağlanırsa yağış gerçekleşiyor. Bu coğrafi olayı yapay bir dağ inşa ederek gerçekleştirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, şimdilik araştırma aşamasında.

ABD merkezli bilim kuruluşları University Corporation for Atmospheric Research ve National Center for Atmospheric Research‘teki araştırmacılarla beraber çalışılan projede, böyle bir dağın hava durumu üzerine etkilerinin ne olacağı veya lokasyonun belirlenmesi gibi konular araştırılıyor. Projenin maliyetinin büyüklüğüne göre gidişata karar verecek olan hükümet, ikinci aşamada fiziksel olarak böyle bir yapı inşa etmenin mümkün olup olmadığını mühendislere danışacak.