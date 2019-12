-DUBAİ WORLD BORÇLARINI YAPILANDIRDI DUBAİ (A.A) - 10.09.2010 - Dubai World, 24,9 milyar dolar tutarındaki borcunun yeniden yapılandırılması konusunda borç veren kuruluşlarla resmi anlaşmaya vardı. Dubai hükümetinden yapılan açıklamada, Dubai World'ün 24,9 milyar dolar tutarındaki borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin borç veren kuruluşların yüzde 99'undan fazlasıyla anlaşma sağlandığı belirtildi. Dubai Yüksek Mali Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed Bin Said El Maktum, ''anlaşmanın, adil ve dengeli yeniden yapılanma önerisi konusunda güçlü bir uzlaşmayı resmileştirdiğini ve Dubai World'ü sağlam ve istikrarlı mali bir temele oturtmada önemli bir adım olduğunu'' açıkladı. Açıklamada, hükümetin, Dubai World'e bağlı emlak şirketi Nakheel'e odaklanmaya devam edeceği ve bu şirketin borç veren kuruluşlarla şimdiye kadar yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydetmesinden memnuniyet duyduğu ifade edildi. Nakheel, borç veren kuruluşlarla yeniden yapılandırma konusunda ayrı görüşmeler yürütüyordu. Bu arada Dubai merkezli yatırım bankası Al Mal Capital'de görevli fon yönetici yardımcısı Ekrem Annous, bu anlaşmayla, Dubai World'ün varlıklarını satması ve borçlarını ödemesi için daha fazla zamana sahip olacağını söyledi. Dubai World, borçlarını ödemek için sekiz yıllık bir sürede varlıklarını satarak 19,4 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Nakheel şirketinin 10,9 milyar dolar banka borcu bulunuyor. Dubai World, ilk olarak Mart ayında açıkladığı yeniden yapılanma planıyla kendisine borç veren 73 bankayla anlaşma çabasına girdi. Şirket, borçlarının yaklaşık yüzde 60'ına sahip Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, HSBC, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland Group ve Standard Chartered ile iki yerel banka Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank ile Mayıs ayında anlaşma sağladı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai Emirliği ve bu emirlikteki yönetime bağlı şirketlerin 109 milyar dolar borcu olduğunu tahmin ediyor.