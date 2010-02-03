Dubai World batıyor

T24- Denizin üzerine inşaa edilen Dünya Adaları yavaş yavaş suya gömülüyor.









Astronotun çektiği fotoğrafta, Dubai’de denizin üzerinde inşa edilen ‘Dünya Adaları’nın yavaş yavaş tekrar sulara gömüldüğünü gösteriyor. 2003 yılında başlayan projedeki 300 adayı ünlülerin ve süper-zenginlerin satın alması bekleniyordu. Hatta Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Etiyopya adasını almayı düşündükleri açıklanmıştı. Bu isimlerin yanı sıra Davis Beckham ve Rod Stewart gibi isimler de adalardan satın almak isteyen ünlüler arasında ismi geçenlerden.

















Yapımı geçen yıl durdu





Deniz doldurularak yaratılan dünya haritası şeklindeki adaların yapımı geçtiğimiz yıl durdurulmuştu. Resmi olarak projenin sadece askıya alındığı açıklanırken, adaların birbiriyle birleşmeye ve batmaya başladığı uzaydan çekilen bu fotoğrafta görülüyor. Dünya Adaları projesi çevrecilerin tepkisini çekmişti. Çevreciler yapay adaların doğaya zarar verdiğini ve su ile enerji kullanımını çok artırdığını açıklamışlardı. Adaların bu fotoğrafı 13 Ocak 2010’da çekildi. NASA’nın astronotlardan dünyanın farklı bölgelerinin fotoğraflarını çekmeleri istediği açıklandı.



Maliyeti 14 milyar dolar



World Islands’ın maliyeti 14 milyar dolar. Her ada bir ülkeyi temsil ediyor. Adaların büyüklüğü 45 bin ile 152 bin metrekare arasında değişiyor. Adaların fiyatı 15 milyon dolardan başlıyor ve 250 milyon dolara kadar yükseliyor. Daha büyük adalar tatil yeri olarak planlandı.