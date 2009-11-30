Dubai ve Abu Dabu Borsaları düşüşle açıldı

Dubai ve Abu Dabi'de borsa, bayram tatilinin ardından haftaya büyük düşüşle başladı.

Dubai'da borsa 4 günlük Kurban Bayramı'nın ardından bugün haftanın ilk işlem günü yüzde 6.9, Abu Dabi'de de yüzde 7.4 düşüşle açıldı.

Dubai World'ün hisseleri de yüzde 15 değer kaybetti.

Borsadaki düşüşte, Dubai Yönetiminin, sahibi olduğu yatırım şirketi Dubai World'deki borçların ödemesini erteleme krizinin ortaya çıkmasının ardından, şirkete bağlı gayrimenkul firması Nakheel'in çıkardığı islami bonoların da ödemesini ertelemek istemesi etkili oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, dün, bankalara ekstra likidite sağladığını açıklamıştı.

-DÜNYANIN REAKSİYONU-



Dubai'deki borç krizi nedeniyle Ortadoğu'da borsalarda hisse senetleri hızla değer kaybetti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasının ardından Dubai'deki krizin dünya genelinde finansal piyasalara yayılmayacağı umuduyla Asya'da borsalar yükselişle günü tamamladı.

Tokyo'da borsa yüzde 2.9 yükselirken, Hong Kong yüzde 3.6 ve Şangay'da yüzde 2.5 değer kazandı.

Güney Kore'de ise maliye bakanının ülkelerinin bankalarının Dubai borçları konusunda sınırlı riski olduğunu açıklaması üzerine, para birimi won yükseldi.

Öte yandan, geçen hafta Dubai ekonomisine yönelik endişeler nedeniyle düşen petrol fiyatları da yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, BAE bankalarıyla birlikte emirliklerde faaliyet gösteren diğer bankalara da ek likidite desteği sağladığını belirtmişti.

Merkez Bankası, BAE'deki bankacılık sisteminin bir yıl öncesine göre daha sağlam olduğunu da ekledi.

Geçen hafta içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai Yönetiminin sahibi olduğu Dubai World'ün borçlarını ertelemek istemesi dünya borsalarının değer kaybetmesine neden olmuştu.