Dubai Emiri'nin kızı: Baba akan kanın nedeni bizim paralarımız

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un kızı, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında babasının fotoğrafının üzerine “Özür dilerim baba ama akan kanın nedeni bizim paralarımız” yazarak Mısır’daki darbeyi protesto etti.

Mehra Muhammed bin Raşid el Maktum, 19 Temmuz’da paylaştığı Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile babasının fotoğraflarının altında “New York Times: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sisi’ye verdiği paralar, Mursi’ye karşı komplo kurulduğunu ortaya koyuyor” yazılı fotoğrafın üzerine de “Afedersin, babam olsan da bu mesele, din meselesi” yazmıştı. Mehra’nın Facebook hesabı üzerinden Mısır’daki darbe karşıtlarını ve Suriye’deki muhalifleri destekleyen paylaşımlarda bulunması dikkati çekti.