Koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyenler gitti; Dubai'deki lüks konutlara talep patladı

Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak isteyen zengin ev alıcıları, Dubai'nin en lüks konutları için sıraya girdi. Mart ayı lüks konutlara talebin şimdiye kadarki en yoğun ayı oldu.

Emlak danışmanı Property Monitor'un verilerine göre, her biri 10 milyon Dirhem (2,7 milyon dolar) veya daha fazla değere sahip 84 mülk, geçen ay el değiştirdi. Dubai'nin en pahalı evleri Mart ayında toplam 1,7 milyar dirhem getirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Dubai, zengin Avrupalıların tekrarlanan kısıtlamalardan kaçtığı ve Covid-19 aşısına erişebildiği bir ülke haline geldi. Orta Doğu'nun iş ve turizm merkezi, altı yıl önce başlayan bir emlak krizinin ardından oldukça ilgi gördü.

Dubai’deki Knight Frank’ın araştırma başkanı Taimur Khan, "Duyguların önemli ölçüde değiştiğini gördük ve fiyatlar artık genel olarak artıyor," dedi. "Pazarın en tepesinde, çoğunlukla dolara bağlı ekonomilerde varlık arayan yatırımcılardan gelen Avrupa parası var." diye ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, turistler için yeni vizeler oluşturdu ve dünyanın her yerinden çalışanların BAE'de yaşamalarını ve çalışmalarını sağlayan yeni bir uzaktan çalışma vizesini onayladı. Mülk satın almak, Dubai'de oturma izni almanın en hızlı yollarından biri durumunda.

Property Monitor'un baş işletme sorumlusu Zhann Jochinke, "Dubai nispeten güvenli ve diğerlerinden daha az kısıtlayıcı bir yer olarak görülüyor" dedi. "Dubai'ye daha fazla yatırım ve insan çekmeyi amaçlayan hükümet girişimleri, aynı zamanda pazarın uzun vadeli beklentileri konusundaki duyarlılığın da artmasına yardımcı oluyor." diye ekledi.

Dubai’nin en pahalı ikinci mülkü de Mart ayında satıldı. Yapay Palm Jumeirah adasındaki bir konak olan 100 Palm, 111,25 milyon Dirhem'e satıldı. Anlaşmada yer alan komisyonculardan biri olan Luxhabitat Sotheby’s International Realty'ye göre, alıcı Monako'da ikamet eden ve villayı kısa süreli kiralamalar için kullanmayı planlayan İsviçreli bir aile.

Property Monitor'a göre, ortalama olarak, konut fiyatları Kasım ayından bu yana yüzde 7,5 arttı. Fiyatı 10 milyon Dirhem veya üzeri olan konut mülkleri, Şubat ayında Dubai'de satılan tüm evlerin yüzde 1,5'ini oluştururken Mart ayında bu oran yüzde 2,5'e yükseldi.

Mart ayında tüm fiyat aralıklarındaki mülklerle ilgili işlemler son10 yılın en yüksek seviyesindeydi.

Lüks pazarın ivmesi bu aya da taşındı. Dubai şu ana kadar 10 milyon Dirhem veya daha fazla değerde 69 ev gördü ve Nisan ayında toplam 1.36 milyar dirhem gelir elde edildi.