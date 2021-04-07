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Dünya

Dubai'de lüks jetle "gökyüzünde iftar" hizmeti sunulacak

07 Nisan 2021 09:02

Dubai'de bir jet şirketi, Ramazan ayında müşterilere "Gökyüzünde iftar" hizmeti vereceğini açıkladı. Lüks iftara katılanlar, havalanan jette manzara eşliğinde iftarlarını açabilecekler. 

Gulf Today'de yer alan habere göre, Dubai merkezli Jetex isimli bir şirketin sunduğu hizmet, konukları Jetex VIP Terminali'nden alarak araçlarla özel jete götürecek. 

Jet havalandığında Abu Dhabi'ye doğru giden rotada konuklara manzara eşliğinde iftar yemeği sunulacak.  

Ramazan boyunca sunulacak iftar hizmetinin ücretinin 6 yolcu için 66 bin dirhem olduğu belirtildi. 

 

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