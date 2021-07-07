Dubai'de büyük bir patlama meydana geldi; çıkan yangın kontrol altına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Resmi kaynaklar, patlamanın ardından bir konteyner gemisinde yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Dubai Medya Ofisi, şehrin büyük kısmında duyulan patlama sesinin ardından yaptığı açıklamada Jebel Ali Limanı'nda demirli bir konteyner gemisinde yangın çıktığını ve sivil savunmanın yangını söndürmeye çalıştığını açıkladı.

Ofisten yapılan bir sonraki açıklamada yangının kontrol altına alındığı, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.