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Dubai Başbaşbakanı'nın Bodrum'daki otelinde yangın çıktı

Yangın otel görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

25 Eylül 2015 17:42

Dubai Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Jumeirah Bodrum Palace’ta yer alan bungalovlarda bu sabah yangın çıktı. Otel görevlileri ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın, tesisteki diğer evlere ve villalara sıçramadan söndürüldü.

DHA'dan Yaşar Anter'in haberine göre; dünyanın lüks otel zincirlerinden Jumeirah Group tarafından Haziran ayı başlarında Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde açılan Jumeirah Bodrum Palace’ın sahil kesiminde yer alan ahşap bungalov evlerinde yangın çıktı. 135 odası ile lüks saray konseptinde döşenmiş özel villaların yer aldığı tesiste sabah kahvaltısı sırasında başlayan yangın korkuttu.

Otel görevlilerinin ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Üç bungalov ve ahşap loca tamamen yanarak kül oldu. Torba Koyu ise duman altında kaldı. Yangının klimaların kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığının sanıldığı belirtildi. Yangını kesin çıkış nedenini araştırıldığı kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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