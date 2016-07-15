Dubada uyurken kaybolan iki garsondan birinin cesedi bulundu!

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen hafta uyudukları dubanın halatlarının kopup denize sürüklenmesi sonucu kaybolan iki garsondan biri olan Serdar Yalçın'ın cesedine Sisam açıklarında ulaşıldığı bildirildi.

Türkiye Atina Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, bir haftadır devam eden arama çalışmalarının ardından, Serdar Yalçın'ın cesedi Sisam Adası açıklarındaki bir başka adada bulundu.

Serdar Yalçın'ın ailesinin, oğullarını aramak için geldikleri Sisam'da acı haberi aldığı ifade edildi.

Diğer garson Çınar Gürses'in akıbeti hakkında ise henüz bir bilgi olmadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Çeşme'nin Alaçatı beldesinde garsonluk yaptıkları işletmedeki mesailerinin ardından sahilde kıyıya bağlı dubalardan birinde uyuyakalan iki garson, 8 Temmuz'da sabaha karşı şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle halatları kopan dubayla açığa sürüklenerek kaybolmuştu.

Gürses ile Yalçın'ın yakınları ve arkadaşları o tarihten bu yana arama çalışmaları kapsamında hem Çeşme'de hem de yakın adalar Sisam ve Sakız'da arama kayıp ilanları dağıtıyorlardı.