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Spor basınının ustası Necmi Tanyolaç vefat etti

Türk basınının duayen isimlerinden ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından Necmi Tanyolaç vefat etti

27 Kasım 2013 12:33

Uzun süredir hasta olan ve tedavi gören Necmi Tanyolaç, eşini kaybettikten sonra da Çekmeköy'de bir huzurevinde kalıyordu. Türk spor basınının bir numarası olarak adlandırılan, TSYD'nin kurucusu, eski başkanı, usta gazeteci Necmi Tanyolaç vefat etti.

Merhum Necmi Tanyolaç'ın cenazesi yarın saat 10.30'da TSYD'nin Levent Tesisleri'ndeki törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Feriköy aile kabristanında toprağa verilecek.

 

Necmi Tanyolaç kimdir?

 

1928 yılında İskeçe'de doğan Necmi Tanyolaç, 1950 yılında gazeteciliğe başladı. TSYD'nin kurucularından olup dernekte 1970-1972 ve 1981-1984 yılları arasında Genel Başkanlık yaptı. 20 sene aralıksız Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

TSYD ve basın kuruluşlarının açtığı yarışmalarda ödüller kazandı. Zaman, Son Posta, Tercüman, Spor, Milliyet, Sabah, Yeni Asır, Fotospor, Meydan gazetelerinde yazar ve yönetici olarak çalıştı. Tercüman Gazetesi Spor Sorumlu Müdürü, Güneş Gazetesi Spor Yönetmeni, başkan vekili görevlerinde bulundu.

Başta "Arka Pencere" isimli günlük yazıları kapsayan bir kitap yayınladı. Spor basınının öncü isimlerindendi.

 

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