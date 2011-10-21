-Duayen başkan Cavcav'dan ilginç manevra ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Musa Samur - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bir süre önce görevine son verdiği menajer Mustafa Kaplan'ı, futbolcu izlemek üzere yurt dışına gönderdi. Alman teknik adam Ralf Zumdick'in gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Mustafa Kaplan, Fuat Çapa'nın teknik direktör olmasıyla sportif menajer görevine getirildi. Kaplan, teknik direktör Çapa ile takımdan gönderilecek futbolcular ve yapılacak transferler konusunda anlaşamadı. Bu gelişmeler üzerine başkan İlhan Cavcav, sezon öncesi hazırlıklarına devam eden teknik direktör Çapa ve futbolcuların etkilenmemesi için Kaplan'ın 2 yıllık alacaklarını peşin ödeyerek, kulüple ilişkisini kesti. Başkan Cavcav tarafından işine son verilen Kaplan, yine başkan tarafından futbolcu izlemekle görevlendirildi. Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Mehmet Dilber ile birlikte, 17 Ekim'de İsveç'e gitti. Ankara'dan İstanbul aktarmalı olarak Kopenhag'a giden ikili, buradan İsveç'e geçerek futbolcu izledi. Bugün için dönüş biletleri de ayrılan ikilinin, akşam saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.