Dua Lipa'ya kendi fotoğrafını paylaştığı için dava açıldı

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Dua Lipa'ya bir paparazzinin çektiği fotoğrafı "izin almadan" Instagram hesabından paylaştığı gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'de açılan davanın dökümanlarına göre pop yıldızının fotoğrafı 2019'un Şubat ayında havalimanında sıra beklerken bir foto muhabir tarafından çekildi. Lipa'nın fotoğrafı daha sonra "izin almadan" paylaştığı belirtildi.

Integral Images, Lipa'nın sosyal medya hesabını müziği için bir pazarlama platformu olarak kullandığını, bu sebeple de "izinsiz" kullandığı fotoğraftan kar elde ettiğini iddia etti.

Jurili bir dava talep eden Integral Images, 150 bin dolar tazminat istiyor.

Lipa, 7 Şuabt 2019'da paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi