Dua eden 'Hitler' heykeline tepki!

Polonya'nın başkenti Varşova'da eski Yahudi mahallesine konulan, dizlerinin üzerinde dua eden, "Adolf Hitler heykeli" tepkilere neden oldu.

İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan'ın, Hitler rejimince pek çok Yahudinin öldürüldüğü veya ölüme gönderildiği yere 1 ay önce yerleştirilen ve büyük ilgi gören heykeli, tartışmalara yol açtı.

'Anlamsız provokasyon'

"Simon Wiesenthal Merkezi" adlı Yahudi grup, söz konusu durumu, "Yahudi kurbanlarının anılarına hakeret eden anlamsız bir provokasyon" olarak değerlendirdi.

Çok sayıda grup da, heykelin, insan kötülüğünün doğasını gösteren güçlü, duygusal bir etkisi olduğunu ileri sürerek, çalışmayı övdü.

Polonya'nın hahambaşı da heykelin eğitici bir değeri olabileceğine dikkat çekti.