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DTSO VE GÜNSİAD BAŞKANLARINA HAPİS CEZASI DİYARBAKIR (A.A)

21 Aralık 2010 13:23

-DTSO VE GÜNSİAD BAŞKANLARINA HAPİS CEZASI DİYARBAKIR (A.A) - 21.12.2010 - Diyarbakır'da 1 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen ''Onurlu Bir Barışa Evet Mitingi''ndeki konuşmalar ve atılan sloganlar nedeniyle haklarında dava açılan aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu ile Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'nun da bulunduğu miting düzenleme kurulu üyesi 9 sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar DTSO Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Tüm-Bel-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Edip Yaşar, Diyarbakır Tabip Odası eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Burhan Zorooğlu, SES Diyarbakır Şube Başkanı Vahdettin Kılıç, Rohat Emekçi, İbrahim Halil Öztopalan ve Selahattin Cengiz duruşmaya katılmadı.   Sanık avukatlarının yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, 9 sanığı ilk önce 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.  Mahkeme daha sonra duruşmadaki davranışları nedeniyle sanıkların cezasını 10'ar ay hapis cezasına indirdi. -5'ER HAPİS CEZASI YIL İSTENİYORDU    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mitingin düzenleme kurulunda yer alan sanıkların organize ettiği etkinlikte çalınan Kürtçe şarkıların, konuşmaların ve atılan sloganların terör örgütü PKK'nın propagandasını içerdiği belirtilmişti.  Mitingde, ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının da okunduğu kaydedilen iddianamede, sanıklar hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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