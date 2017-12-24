DTSO Meclis Başkanı: İnşaat sektöründe tıkanmaya doğru gidiyoruz

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, “Arsa fiyatları çok yüksek, müteahhit arsa üretemiyor ve bu yüzden çok cüzi kârlarla bu sektörü müteahhit kesimi omuzlayarak yürüyor. Nereye kadar götürebilirler bilmiyorum. Çünkü şuanda kat karşılığı arsa alınıyor. O da lüks segment, yani 4+1 konutlardır. Bu anlamda da arz talebin üzerindedir. Son 5-6 ayda inşaat malzemelerine %30 oranında bir zam uygulandı. Tıkanmaya doğru gidiyoruz diyebilirim” dedi.

Dört yılı aşkın bir süredir Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Başkanlığı yapan Celalettin Birtane, kent ekonomisini T24’e değerlendirdi.

Aynı zamanda DTSO’da inşaat grubu temsilcisi olan Birtane, kentteki sektörün durumunu değerlendirirken “Türkiye’deki en kaliteli ve en hesaplı konutlar Diyarbakır’dadır. En iyi ve en hesaplı konutlar Diyarbakır’da olmasına rağmen fiyatlar oldukça düşük. Alım gücü olmayınca konutlar istenilen fiyata satılamıyor. Arsa fiyatları çok yüksek, müteahhit arsa üretemiyor ve bu yüzden çok cüzi kârlarla bu sektörü müteahhit kesimi omuzlayarak yürüyor. Nereye kadar götürebilirler bilmiyorum. Çünkü şuanda kat karşılığı arsa alınıyor. O da lüks segment, yani 4+1 konutlardır. Bu anlamda da arz talebin üzerindedir. Son 5-6 ayda inşaat malzemelerine %30 oranında bir zam uygulandı. Tıkanmaya doğru gidiyoruz diyebilirim” dedi.

“Diyarbakır’a sahip çıkalım”

Kent ekonomisinin gelişmesi için sanayi, turizm ve tarım alanlarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, şöyle devam etti: “Bu üç nokta, Diyarbakır’da potansiyeli, imkanı ve olanakları olan alanlardır. Önümüzdeki süreçte bu alanların geliştirilmesi için; hükümetin, ekonomistlerin ve yetkililerin devreye girip kolaylaştırıcı tedbirler alması gerekir. Ekonomik olarak bir belirsizlik ve tedirginlik söz konusu. Finansal göstergeler de bunu doğruluyor. Ortadoğu’daki gelişmeler Türkiye’yi etkiliyor. Ama ben Diyarbakır’ın bu anlamda ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden yerli ve yabancı iş adamları Diyarbakır’a yatırım yapmaktan çekinmesin. Diyarbakır’da bir gelişme söz konusu ve ekonomik atak yapma şansı yüksek olan bir kenttir. Bu süreçte yönetebileceğimiz riskleri almamız lazım. Diyarbakır önü açık olan, umut veren bir kenttir. Bu yüzden ekonomik boyutuyla Diyarbakır’a sahip çıkmamız gerekir. Yerelde ve merkezde Diyarbakır ekonomisinin güçlenmesi yönünde katkı sunulması gerekir.”