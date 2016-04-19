DTSO heyeti BDDK Başkanı ile görüştü

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, doğu illerinde faaliyet gösteren firmaların finansa erişim noktasında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve kolaylıkların sağlanması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'le görüştü.

DTSO Başkanı Sayar’a, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tekin, Meclis Başkanlık Divanı Katibi Süleyman Yıldırhan, Meclis Üyesi ve Organize Sanayi İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ve Meclis Üyesi Vahit Karaarslan eşlik etti.

Görüşmede bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların finansa erişim noktasında yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Sayar, “Bölgemiz çözüm sürecinin getirdiği huzur ve güven sayesinde yerli ve yabancı sermayeli yatırımların ilgi odağı haline gelmişti. Bu süreçte KOBİ'lerin işlerini devlet teşvikleri ile büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak amacıyla krediler çekildi. Ancak öngörülemeyen süreçle yatırımcılar kredi ödemelerinde sıkıntıya girdi” dedi. Sayar, bankaların bu olumsuz süreçte yatırımcılara gerekli desteği verme ve kredilerdeki risk analizlerinde gerekli esneklikleri sağlaması gerektiğini belirtti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise, sürecin elbirliği ile çözüleceğini, BDDK olarak gerekli her türlü takibin yapılacağını ifade etti. Ayrıca süreç içinde bölgede etkilenen esnaflara yönelik kredilerin yeniden yapılandırılması için gerekli düzenlemenin yapılarak Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlattı. Görüşme sonrasında heyet tarafından hazırlanan ve firmaların finansa erişim noktasında yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'e sunuldu.