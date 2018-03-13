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Ekonomi

DTSO Başkan adayı Kaya: Siyasetin müdahalesi zarar veriyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Nisan ayında yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yeşil listenin başkan adayı olan eski Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) eski Başkanı Mehmet Kaya, "Şu andaki seçim çalışmalarında merkezi anl

13 Mart 2018 15:17

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Nisan ayında yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yeşil listenin başkan adayı olan eski Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) eski Başkanı Mehmet Kaya, \"Şu andaki seçim çalışmalarında merkezi anlamda siyasetin müdahalesini çok fazla hissetmiyoruz ama yerel bazlı siyasilerin seçimlere müdahalesi net bir şekilde ortadır. TSO seçimlerine siyasetin müdahalesi zarar veriyor\" dedi.
DTSO\'nun eski başkanı ve Nisan ayında yapılacak seçimlerde oluşturulan Yeşil listenin başkan adayı olan Mehmet Kaya, projelerini basın toplantısı ile anlattı. Kaya, Diyarbakır\'ın yapısal dönüşüme ihtiyacı olduğunu, kentin sadece merkezi hukümetin açıkladığı teşvik paketlerle değil, yerel ayaklarının da hazır olmasıyla gelişebileceğini ifade etti. Ortadoğu\'da barışın sağlanması, Kürt sorunun eşitlikçi ve özgürlükçü çözümü konusunda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası en önemli aktör olmak zorunda olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, \"Savaşın sonlanması ile ilgili çalışmayı önümüze koymamız gerekir. İş insanlarının bu tür durumlarda müdahil olmasıyla barışın daha hızlı gerçekleştiği örnekleri vardır\" diye konuştu.
\'SİYASETİN MÜDAHALESİ, SAĞLIK YAPININ OLUŞMASINI ENGELLEDİ\'
Mehmet Kaya, Diyarbakır\'da son 2 dönemdir seçimlere siyasetin müdahalesiyle sağlıklı bir yapının oluşmasına engel olduğunu ileri sürerek, \"Sivil toplum kuruluşlarının en büyük handikapı bir siyasi yapının arka bahçesi olmasıdır. Böyle olduğu zaman o sivil toplum kuruluşunun işlevini bitirir. Şu andaki seçim çalışmalarında merkezi anlamda siyasetin müdahalesini çok fazla hissetmiyoruz ama yerel bazlı siyasilerin seçimlere müdahalesi net bir şekilde ortadır. Geçmişte bir siyasi partinin yaptığı yanlışı bugün başka bir siyasi parti yapıyorsa o da yanlıştır. 15 STK ile görüşerek listemizi oluşturduk. Herkese bu kapı açıktır. Siyaset ve siyasi yapının Ticaret ve Sanayi Odasını yönetmesinin kente ne kadar zarar verdiğini gördük. Bundan ders almamız gerekiyor. Siyasi partileri bu nedenle ziyaret etmeme kararı aldık. Yerel ve merkezi anlamda, siyasi partilerin yapılanmaların müdahalesine izin vermeyeceğiz. Bağımsız, ama tarafsız değiliz. Diyarbakır, barış ve Kürt sorunun çözümü taraftarıyız\" dedi.

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