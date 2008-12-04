DTP'ye Türk bayraklı tepki

Ardahan'da DTP İl Başkanlığı’nın geçen 28 Kasım’da DTP mitinginde çıkan olayları protesto etmek için bugün basın açıklaması yapmak istemesi, kentte gerginliğe neden oldu. DTP’lilerin basın açıklaması yapacağının duyulması üzerine kent merkezinde toplanan yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Biz Atatürk’ün askerleriyiz’, ‘Ardahan Türktür, Türk kalacak’ sloganları attı. Polis, kalabalığı güçlükle kontrol altına aldı.



Kongre Caddesi üzerindeki parti binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen DTP’li yaklaşık 150 kişi için polis alarma geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği kentte DTP’nin basın açıklaması yapacağını duyan yaklaşık bin kişi parti binasına 150 metre uzaklıkta toplandı. Saat 11.00’de yapılması gereken basın açıklamasının gecikmesi üzerine, Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, panzer megafonundan DTP’lileri uyararak, açıklamanın bir an önce yapılmasını istedi.



Bu sırada elinde Türk bayrağıyla kalabalık içinden çıkarak, ‘Bayrağımızın değerini bilin’ diye bağıran ve DTP’lilerin üzerine doğru koşan bir vatandaş, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.



Daha sonra basın açıklaması yapan DTP’li Ergün Koç, 28 Kasım’daki mitingte yaşanan olayları kınayarak, gerginliğin nedeninin AKP olduğunu iddia etti. DTP’nin Kürt sorununu çözme kararlılığında kitlelerle buluşmasının süreceğini anlatan Koç, “AKP, halklar arası çatışma ve kavgalar yaratarak kirlenen siyasetini sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.



Bu arada basın açıklaması sürerken, DTP’lileri protesto eden kalabalık, ‘Biz Atatürk’ün askerleriyiz’, ‘Ardahan Türktür, Türk kalacak’ sloganları attı. DTP’liler ayrılırken protestolarını sürdüren kalabalık Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’un “Beş dakikanız var. Beş dakika içerisinde dağılmadığınız taktirde zor kullanmak mecburiyetinde kalacağız” uyarısının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Şanlıurfa'da da tepki vardı



Yerel seçimler öncesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tura çıkan DTP heyetinin Şanlıurfa’daki ilk durağı olan Siverek İlçesi’ne yaptığı ziyaret PKK mitingine dönüştü. PKK ve Öcalan sloganları eşliğinde partililere hitap eden DTP Genel Başkan Ahmet Türk, yerel seçimlerde başarılı olamamaları halinde Avrupa kamuoyunda Kürtlerin taleplerinin dikkate alınmayacağını söyledi. DTP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise, Siverek’in Kürdistan tarihinde önemsenecek bir ilçe olduğunu ifade etti.



Doğu ve Güneydoğu turu kapsamında iki gün sürecek olan ziyaret için Şanlıurfa’ya gelen aralarında Genel Başkan Ahmet Türk, milletvekilleri İbrahim Binici, Sabahat Tuncel, Osman Özçelik, Aysel Tuğluk ve Gülten Kışınak’tan oluşan heyet Siverek girişinde yaklaşık 100 araçlık konvoyla karşılandı.



Öğrencilerden bozkurtlu tepki



Seçim otobüsü ile ilçe merkezine hareket eden DTP’liler, Güney Mahallesi’nde bulunan Siverek Lisesi önünden geçtikleri sırada bir grup öğrencinin tepkisiyle karşılaştı. Otobüsten Kürtçe olarak halkı selamlayan DTP’lileri, bozkurt işareti yapan yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, ‘yuh’ çekerek tepki gösterdi. Bu sırada otobüsten ‘Yine de biz sizi selamlıyoruz’ anonsu yapıldı. Öğrenciler karşılık vermedi. DTP heyeti, Kale Mahallesi’ndeki DTP Siverek İlçe teşkilatında 500 kişilik kalabalık tarafından, ‘PKK halktır halk burada’, ‘Öcalan’, ‘Biji Serok Apo’, ‘Vur gerilla vur, Kürdistan’ı kur’, ‘Şehit Namırın’, ‘Kahrolsun AKP’, ‘Kömürcü Erdoğan’, ‘Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız’ sloganları ile karşılandı. Otobüs üzerine çıkan DTP milletvekilleri selamladıkları partililere karanfil attı. Partililer de sık sık, PKK ve Öcalan lehine sloganlar attı.



