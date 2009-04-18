DTP'ye büyük operasyon

İzmir’de 21 gözaltı

Ankara'da 6 noktaya baskın

Batman ve Antalya'da 28 gözaltı



Adıyaman’da 21 gözaltı



Emniyet güçlerinin İstanbul Beyoğlu, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Batman'da DTP merkezlerine farklı adreslere yönelik öperasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.Operasyonlar sabahın erken saatlerinde Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki DTP il başkanlığı binasının sabah saatlerinde aranmasıyla başladı. Burada yapılan aramanın ardından DTP İstanbul İl Başkanı Halil Aksoy gözaltına alındı.Sabah saatlerinde bir operasyon haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştığı, araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemleri yaptığı ileri sürülen 21 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın İzmir'de şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştığı öğrenilen gruba yönelik operasyon düzenledi.Çok sayıda adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.Zanlıların, İzmir'de terör örgütünün şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştığı, çeşitli tarihlerde araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemlerini gerçekleştirdikleri bildirildi.Operasyonların bir ayağı da Ankara'da yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ, Yenimahalle ve Etimesgut başta olmak üzere Ankara genelinde 5-6 noktaya baskın yaptı.Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Bu kişilerin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının üyeleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Batman'da yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken Antalya'da DTP il binasına yapılan baskında 14 partili gözaltına alındı.Gözaltına alınanların geçen ay Antalya'da yapılan Nevruz kutlamaları sırasında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması ve terör örgütü lehinde slogan atılması olaylarına karıştıkları, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.Adıyaman'da yapılan operasyondaysa Abdullah Öcalan'ın doğum gününde iki kişinin hayatını kaybetmesi olayını protesto eden 21 kişi gözaltına alındı.Yazılı açıklamada, slogan attığı tespit edilen 20 kişinin üstlerinde ve ikametlerinde ele geçirilmesi muhtemel suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda örgütsel içerikli doküman, bilgisayar, flaş diskler ile yabancı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.Aramalar esnasında ayrıca, bulunan suç unsuru malzemelerle birlikte 1 kişinin daha yakalandığı ve toplam 21 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: