DTP'nin rotası sine-i millet

T24 - DTP lideri Ahmet Türk, partisinin kapatılması durumunda sine-i millete dönme sinyali verdi. Türk, “Parlamentoda bulunmanın bir anlamı olmayacak” dedi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisinde yapılan toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ahmet Türk, “Gündemimizde kapatma davası var. Arkadaşlarımız yasağın olduğu bir parlamentoda bulunmanın bir anlamı olmadığını düşünüyor” dedi.



Türk, bir başka soru üzerine Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı İmralı fotoğraflarını henüz görmediğini söyledi.



DTP Eşbaşkanı Emine Ayna ise İmralı’ya yaklaşımın Kürt soruna yaklaşım olduğunu savunarak, “Açılım, İmralı’ya yaklaşımla birlikte bitti” diye konuştu.



Ayna, sine-i millete dönme konusunda daha önce açıklama yaptıklarını belirterek, “Salı günü kapatılma da kapatılmama ihtilmali de var” dedi.