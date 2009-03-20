DTP’nin Nevruz’u PKK mitingine dönüştü

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ve PKK mitingine dönüşen Nevruz kutlamalarında konuşan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, İmralı cezaevinde bulunan Öcalan'ın, Nelson Mandela gibi serbest bırakılması gerektiğini söyledi.





Kürt halkının özgürlüğünün Öcalan ile mümkün olduğunu söyleyen Türk, şöyle konuştu:



``1980 yılında Diyarbakır zindanında 3 kibrit çöpü ile bedenini ateşe veren Mazlum Doğan bugünün yaratıcısı olmuştur. Mazlum Doğan köleliğe karşı anlamlı bir mesaj verdi. Kürt halkının da Mazlum'ların onurlu mücadelesini büyük bir direnişle sahiplendiğini inanıyorum. Nasıl Güney Afrika halkı Mandela'sız özgürleşmediyse, Kürt halkı da Öcalan'sız özgürleşmeyecektir. Güney Afrika'daki soruna Mandela'nın çözüm önerisini esas alarak halkların bir arada yaşamasını sağlanmıştır. Eğer Türkiye'de Kürt sorunun çözümüne ilişkin adımlar atılıyorsa, İmralı'da bulunan Öcalan'ın çözüm önerileri dikkate alınıp, kendisi de Mandela gibi serbest bırakılmalıdır. Öcalan çözümün içine dahil edilmelidir. Kürt sorununu, PKK ve mücadelesini tasfiye ederek, çözemezsiniz. Böyle bir girişim olduğu taktirde, işte böyle alanlarda yüz binlerce insan tepkisi ortaya koyacaktır.''



Zana, Kürtçe konuştu



Kutlamalara katılan Leyla Zana ise Kürtçe konuşmasında, Kürtler olarak insanca yaşam istediklerini söyledi.



Yapılan konuşmalar kutlamalara katılanlar tarafından sık sık PKK ve Öcalan lehine atılan sloganlar ile kesildi. Konuşmaların ardından Kürtçe şarkı söyleyen sanatçılar sahneye çıktı.

